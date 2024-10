Calciomercato: il difensore Amione nel mirino di un club argentino

Il mercato della Reggina è in continua evoluzione. Nel momento d’oro della squadra amaranto, il Ds Taibi, aveva parlato di interventi mirati in entrata individuati in alcuni giovani di gamba e qualità da inserire in determinati reparti come il centrocampo e le corsie esterne, mentre si sarebbe dovuta trovare una collocazione per tutti quei calciatori non utilizzati. L’improvviso crollo porterà, invece, per forza di cose a dei cambiamenti ed ora si attendono queste ultime tre giornate del 2021 per capire dove intervenire. Sotto lo sguardo attento di mister Toscano, ci saranno anche quei giovani calciatori che non hanno trovato spazio e magari tra questi si potrà decidere di trattenerne qualcuno. Nel frattempo tuttoB, riguardo il mai utilizzato difensore Amione, scrive:

Il difensore Amione in uscita

“Come riportato da Estadio3LT3, media argentino, Bruno Amione, difensore sudamericato di proprietà dell’Hellas Verona ma attualmente in prestito alla Reggina, potrebbe cambiar maglia durante il mercato di gennaio. Sul giocatore ci sarebbe, infatti, l’attenzione del Rosario Centrale“.