Calciomercato: l’attaccante da venti reti lo prende il Ds Taibi alla Pistoiese

Diversi sono i calciatori soprattutto del reparto offensivo accostati alla Reggina, sapendo che la società amaranto ne vorrebbe mettere almeno due a disposizione di mister Pergolizzi. Già detto di Loiodice che in realtà un obiettivo non è mai stato, nei giorni scorsi si era ipotizzato come profilo anche quello di Federico Cardella, attaccante che nello scorso campionato ha realizzato 20 reti tra Ostiamare e poi la Nocerina, squadra che lo ha acquistato nel dicembre del 2023. Da capire anche in questo caso se la dirigenza amaranto ne fosse realmente interessata.

Il forte centravanti ha firmato l’accordo invece con la Pistoiese del Ds Taibi, compagine che ricordiamo è tornata in serie D dopo il fallimento, grazie all’acquisizione del titolo dell’Aglianese.