Calciomercato: salta l’acquisto annunciato dell’attaccante olandese. Si punta su un altro nome importante

“La Gioiese 1918 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Koen Blommestijn, proveniente dal FC Volendam, squadra della Eredivisie, la Serie A olandese. Un colpo a effetto messo a segno dalla dirigenza guidata dal presidente Filippo Martino, il quale, anche grazie alla proficua intermediazione del procuratore Davide La China, sta compiendo uno sforzo economico non indifferente per cercare di dare a mister Francesco Arcidiaco un organico che possa tentare di risollevarsi e ridare lustro al blasone della maglia viola.

Koen Blommestijn è un giovane talento (classe ’99) del calcio olandese che ha ottenuto numerosi successi nel corso della sua carriera. Nel febbraio 2022 ha fatto il suo esordio con la squadra di FC Volendam nella Eerste Divisie, la Serie B olandese. Lo stesso vanta esperienze significative anche con il Telstar, importante compagine del secondo campionato d’Olanda. Forte fisicamente e dotato di buona tecnica, Blommestijn ha messo a referto 60 presenze e 30 gol nei vari campionati in cui si è cimentato”.

Questo il comunicato della settimana scorsa pubblicato sulla pagina ufficiale della Gioiese, un arrivo incastrato in quel percorso di rafforzamento dell’organico portato avanti dalla società. E’ stato successivamente il Ds Campolo a dichiarare l’impossibilità al trasferimento per una serie di problematiche che hanno impedito il passaggio al club viola. In questi giorni si lavorerà per l’acquisizione di un attaccante e due profili sono già nel mirino. Da indiscrezioni pare che uno di questi abbia precedenti nella serie A italiana, ma allo stesso tempo la chiusura della trattativa al momento risulta parecchio complicata.