Calciomercato: il Bari punta al tandem delle meraviglie e bussa in casa Reggina

Dopo l’esaltante stagione con la maglia della Reggina, 25 presenze e 14 gol, per Simone Corazza c’è la fila. Il bomber amaranto rappresenta una garanzia per squadre che puntano al salto di categoria per affidabilità, professionalità e soprattutto capacità realizzative. Con il Modena che si è mosso prima di tutte le altre, ci sono anche Padova, Carpi, Ternana, Palermo (quest’ultima adesso più defilata) ed anche il Bari.

La società pugliese modificherà il proprio organico dopo la delusione della stagione da poco conclusa, ma con in testa un solo obiettivo, vincere da primo in classifica il campionato. Ed è sui calciatori che in questo senso hanno già vissuto tale esperienza che si punta, per questo al fianco di Antenucci si vuole portare Simone Corazza. Nella giornata di ieri, però, si scriveva della volontà espressa dal calciatore di voler rimanere alla Reggina per la disputa del campionato di serie B. Difficile che ciò avvenga dopo gli arrivi di Menez, Lafferty, probabilmente Charpentier e la conferma di Denis.