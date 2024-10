Reggina: il Modena insiste per Corazza, ma il desiderio del calciatore è un altro

Era inevitabile che tante società, soprattutto quelle che hanno ambizioni di promozione, potessero guardare con particolare attenzione in casa Reggina. In qualche modo è quello che si augura anche il Ds Taibi, visto che avrà il compito certamente non facile di sfoltire un organico che oggi numericamente conta ben nove Over in più, rispetto a quello che vuole la lista della cadetteria.

I calciatori in odor di partenza si stanno allenando con grande intensità. Mister Toscano ha sottolineato questo aspetto, segnalando l’unità di un gruppo reduce da un’annata straordinaria, ma allo stesso tempo necessariamente da ridurre, anche per poter effettuare altre operazioni in entrata.

Tra coloro che oggi hanno maggiori richieste, certamente il bomber Simone Corazza. Almeno quattro le società a lui interessate, ma quella che lo cerca con maggiore insistenza è il Modena. Il calciatore attraverso il suo procuratore ha fatto sapere di volersi giocare questa opportunità in serie B, la Reggina sta cercando di fargli capire che la conferma di Denis e gli arrivi di Lafferty e Menez, oltre a quello possibilissimo di Charpentier, non gli lascerebbero molto spazio.