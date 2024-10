Reggina, a tutto Denis: le ambizioni, Menez e Lafferty, la fascia di capitano

Inizia una nuova settimana di lavoro. Al centro sportivo S. Agata, ospite di Passione Amaranto, l’attaccante argentino German Denis: “Abbiamo ripreso a lavorare dopo tanto tempo, lo stiamo facendo in maniera moderata. La concorrenza è stimolante, davanti si sono aggiunti Jeremy Menez e Lafferty, la preparazione sarà lunga. La forza di questa Reggina è stata e sarà il gruppo. Il S. Agata? Ottimo per la preparazione, qui si sta facendo un gran lavoro. Capitano? L’ho fatto in passato ma non è una cosa di cui sento il bisogno, in questa squadra tutti la possiamo indossare la fascia.

La serie B che ho visto ha ritmi più bassi rispetto alla serie C ed i campi sono migliori, ho ancora in mente il terreno di gioco del Bisceglie, fermo restando che possiamo giocarcela con tutti”.