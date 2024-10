Calciomercato: al Bari potrebbero ritrovarsi tre calciatori amaranto

Uno sguardo anche al mercato delle altre, nel contesto di un campionato di serie B che nella sua composizione e per le operazioni che le società stanno portando avanti, sembra davvero non avere squadre con punti deboli. Tutto come sempre dovrà trovare conferme all’interno del rettangolo di gioco, ma a memoria non si ricorda un torneo competitivo come quello che tra poco meno di un mese alzerà il sipario.

Il Bari punta in alto

E tra le società che si stanno muovendo puntando ad obiettivi di livello, c’è anche la matricola Bari, altra società blasonata e solida dal punto di vista economico. Dopo essersi assicurata l’attaccante Ceter, punta dritto all’acquisizione di Gytkjaer, un lusso per la categoria e grande protagonista con la maglia del Monza squadra con la quale ha ottenuto la promozione in serie A. Ed i galletti potrebbero ritrovarsi in organico da qui a breve anche tre calciatori amaranto due dei quali molto vicini. Il primo è Bellomo pronto al ritorno nella sua città natale, insieme a lui, nonostante la volontà del calciatore sia diversa, il Napoli potrebbe dirottare Folorunsho, mentre si attende di capire in maniera più chiara la posizione di Crisetig. Bari e Palermo sono alla finestra.