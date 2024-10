Calciomercato Reggina: il Napoli rifiuta l’offerta della società amaranto

La Reggina ci ha provato e probabilmente ci proverà ancora per Michael Folorunsho, ma la trattativa è complicata e le condizioni decisamente diverse rispetto alle due stagioni precedenti. La società amaranto questo lo ha capito e secondo quanto riporta Gazzetta del Sud, ha anche presentato una proposta: “Gli amaranto avrebbero presentato anche una importante offerta economica al Napoli per assicurarsi il ritorno, questa volta a titolo definitivo, di Folorunsho. la società partenopea non avrebbe accettato la prima proposta della Reggina che potrebbe rilanciare anche se il Bari, in virtù dei rapporti societari, sarebbe in pole per il jolly di centrocampo“.

Questa volta la volontà del ragazzo potrebbe non bastare. La Reggina probabilmente non mollerà facilmente la presa, ma ovviamente ha iniziato a guardarsi intorno.