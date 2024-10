Calciomercato Reggina: Bayeye entra nel finale ed è decisivo. E adesso?

L'esterno granata nel mirino degli amaranto da tempo, protagonista in Milan-Torino di Coppa Italia. Speriamo non sia un Altare bis...

Il Torino ha sbancato S. Siro superando il Milan e proseguendo il suo cammino in Coppa Italia. Una partita gagliarda quella giocata dai giovani di Juric che, addirittura con l’uomo in meno per l’espulsione di Djidji maturata al settantesimo minuto, hanno tenuto per tutto il tempo regolamentare e poi sono riusciti a colpire a pochi minuti dalla conclusione del secondo tempo supplementare. Tra i protagonisti l’esterno Bayeye, mai utilizzato in campionato e gettato nella mischia nel finale. Una galoppata su quella fascia dove agiscono Hernandez e Leao, coraggio, velocità e precisione nell’assist per Adopo, palla in rete e vittoria.

Il primo pensiero dei tifosi reggini è stato ovviamente rivolto al calciomercato e quindi la possibilità di avere ancora l’esterno ex Catanzaro. Il ds Taibi lo insegue dalla scorsa estate e Juric ne ha impedito il trasferimento. Cosa che si è ripetuta anche nei giorni scorsi per diverse problematiche fisiche che hanno colpito alcuni giocatori del Torino. Adesso ci si chiede quale sarà la valutazione del tecnico granata alla luce di questi pochi minuti in cui Bayeye è sceso in campo e si è reso subito protagonista. Molto dipenderà dagli accordi già esistenti tra la dirigenza granata e quella amaranto, una situazione già vissuta lo scorso anno con Altare del Cagliari, a questo punto si spera con un finale diverso.