Calciomercato: Boateng saluta, ringrazia e chiede scusa

Ha fatto parte di quella incredibile corazzata costruita dall’Ad del Monza Adriano Galliani, nel tentativo di portare in serie A al primo colpo la società del presidente Berlusconi. Nonostante i grandi nomi i brianzoli hanno interrotto ai play off il loro percorso e per il prossimo campionato è prevista un’altra rivoluzione. Tra coloro che andranno certamente via, anche l’ex Milan Boateng che attraverso il proprio profilo social, ha voluto ringraziare:

Saluti e ringraziamenti per Boateng e poi le scuse

“Grazie grazie grazie. Scusa se non sono/siamo riusciti a portare questa grande società e Club dove merita di stare, in Serie A! Grazie anche al dottor Galliani. A presto, vi tengo nel cuore con me”.