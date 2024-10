Calciomercato Reggina: attesa per il portiere, parla l’agente di Vigorito

Il Ds Taibi si sta guardando intorno, non aspetterà ancora molto

Se ne è parlato troppo presto, oppure le trattative per arrivare all’acquisizione di un portiere stanno andando per le lunghe? Probabilmente l’uno e l’altro, per questo motivo, il ds Taibi, pur avendo degli obiettivi precisi che nell’ordine sono rappresentati da Mauro Vigorito ed Alessandro Micai, sta valutando la possibilità di guardare anche altrove.

Attesa per Vigorito, ma non sarà ancora per molto

Nel frattempo, mentre da Lecce non si hanno notizie riguardo il futuro del secondo portiere giallorosso, a parlare su Gazzetta dello Sport è l’agente dell’estremo difensore Dell’Aglio: “Vigorito è sotto contratto fino al 2022 e spetta al club pugliese qualsiasi decisione. Con la Reggina nessun problema“. Ma, come detto, il direttore sportivo amaranto non sembra intenzionato ad aspettare ancora molto.