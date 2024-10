Calciomercato Reggina: Rossi rifiuta un biennale, la posizione di Garufo

Parallelamente con le operazioni in entrata, il Ds Taibi sta cercando di avviare anche il calciomercato della Reggina in uscita. Ci sono almeno dieci calciatori da piazzare con alcuni già pronti a salutare come Marchi e Farroni e molti altri per i quali non sarà semplice trovare una soluzione.

Leggi anche

Il rifiuto di Marco Rossi

Le prime avvisaglie di quelle che potrebbero essere vere difficoltà, sono rappresentate da alcuni rifiuti. Mastour per il momento non intende lasciare l’Italia, ma in serie C si potrebbe comunque trovare una soluzione. Strana la scelta di Marco Rossi, fuori squadra e lontano dal rettangolo di gioco da tantissimo tempo e nonostante il suo contratto scada nel 2022, ha rifiutato un biennale proposto dal Gubbio.

Leggi anche

Garufo vuole rimanere

L’esterno Desiderio Garufo, rientrato dal prestito al Catanzaro, ha una posizione leggermente diversa, ma che comunque complica i piani e le strategie della società amaranto. Nonostante gli sia stato comunicato di non rientrare nei piani del tecnico Aglietti, il giocatore ha fatto sapere tramite il suo procuratore, di volersi giocare le proprie carte con la maglia della Reggina. Per la dirigenza è sul mercato, facile ipotizzare che la questione andrà avanti per molto tempo. La lista dei giocatori fuori dai programmi societari è lunga e comprende oltre ai vari Rossi, Mastour e Garufo, anche Gasparetto, Rubin, Rolando, Paolucci, Faty e Vasic. Da capire la posizione di Guarna che potrebbe restare come terzo portiere.