Calciomercato, Pedullà: ‘La Reggina non si ferma più’. In arrivo un altro grande colpo

Lavora sodo il Ds Taibi che, dopo il colpo Rivas e l’arrivo insieme a lui dall’Inter del giovane centrocampista Lorenzo Gavioli, è pronto a chiudere con il Sassuolo per Federico Ricci. E secondo quanto riferisce l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, la Reggina starebbe per mettere a segno un altro grande colpo:

“La Reggina è molto attiva sul mercato. E in serata sono stati mossi passi importanti per Karim Laribi, classe 1991, rientrato al Verona dal prestito alla Reggiana. Adesso il suo futuro molto probabilmente sarà in Calabria. La Reggina è molto vicina. L’arrivo di Laribi non esclude quello, altrettanto vicino, di Federico Ricci.