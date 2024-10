Calciomercato Reggina: Taibi su un giovane attaccante della Fiorentina

E’ stato il Ds Taibi a dichiarare che saranno due i nuovi attaccanti della Reggina. Pur senza specificarlo è facile immaginare che uno sarà di esperienza e di quelli che danno ampie garanzie in fatto di reti ed un giovane ma che già conosce la categoria. Ed è per questo che il dirigente amaranto ha chiesto informazioni alla Fiorentina, nei dialoghi per Dalle Mura, anche riguardo Gabriele Gori, attaccante interessante lo scorso anno in prestito al Vicenza e protagonista di 27 presenze e 3 reti.

Il giovane Gori interessa alla Reggina

“Comincia a muoversi anche il calciomercato dei giovani della Fiorentina. Il centravanti Gabriele Gori, classe 99′, gestito dai fratelli Pastorello ha mercato il serie B. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Labaroviola.com, partirà per il ritiro di Moena con la prima squadra ma su di lui si sono già mosse con forza Cremonese e Reggina. Al momento il ragazzo si sta allenando duramente vicino Firenze, al campo sportivo di San Piero a Ponti, scrivono i colleghi di labaroviola.com”.