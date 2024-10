Calciomercato: non solo il Lecce sul centrocampista della Reggina Crisetig

Ci sono diversi giocatori della Reggina che sono finiti nel mirino di altre società soprattutto di serie B. La strategia portata avanti dal Ds Taibi sulla trattativa riguardante Rivas, ha prodotto i frutti sperati, superando la concorrenza di società importanti come il Lecce. Quel Lecce che non ha totalmente abbandonato l’idea di poter mettere a disposizione del tecnico Baroni un altro amaranto, il centrocampista Crisetig.

Sul quale, però, secondo quanto riferiscono i colleghi del portale biancorossi.net, ci sarebbe anche il Vicenza, qualora non si dovesse concludere positivamente la trattativa per avere l’ex Monza Fossati:

“Nel ruolo di mediano centrale il direttore sportivo del L.R. Vicenza Giuseppe Magalini sta valutando la candidatura di Marco Fossati, centrocampista del Monza che da gennaio ha militato nell’Hajduk. Sul centrocampista classe 92′ sta facendo più di un pensiero la società di via Schio che vede in Fossati l’elemento con le caratteristiche giuste per completare la zona centrale del centrocampo a tre che nella scorsa stagione è stata spesso ricoperta da Pontisso e Luca Rigoni. Per Fossati l’Hajduk ha pronto un contratto triennale, ma il centrocampista monzese non ha ancora preso una decisione e sembra che stia prendendo tempo proprio per valutare le proposte che gli arrivano da società italiane, tra queste il L.R. Vicenza. In alternativa a Fossati la dirigenza berica segue i già citati Andrea Schiavone della Salernitana, Samuele Damiani dell’Empoli e Lorenzo Crisetig che a Reggio Calabria non considerano più incedibile”.