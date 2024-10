Calciomercato Reggina: ritorno di fiamma per l’esterno esperto in promozioni

Per un calcio che si evolve e si velocizza, gran parte degli allenatori puntano molto sulle corsie esterne. Ed è così anche per mister Aglietti e per la Reggina che verrà, visto che il tecnico toscano intende avere giocatori di qualità e conoscitori della categoria soprattutto in quella zona di campo. Il Ds Taibi dovrebbe avere già chiuso per Federico Ricci, esterno di proprietà del Sassuolo, abile nell’uno contro uno ed elemento in grado di fare la differenza.

Per irrobustire le corsie, secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, la Reggina starebbe nuovamente pensando ad Antonio Di Gaudio, recordman in fatto di promozioni, avendone conquistate ben cinque nella sua carriera, quattro dalla B alla massima serie con Carpi, Parma, Verona e Spezia. Giocatore che mister Aglietti conosce benissimo per averlo avuto nella sua doppia esperienza in terra scaligera con Verona e Chievo ultima stagione, ma ben conosciuto anche da Taibi il quale aveva intenzione di portarlo in amaranto nello scorso gennaio, salvo poi virare su Edera, quest’ultimo fortemente voluto da mister Baroni.