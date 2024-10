Calciomercato Bocale: arriva un giovane attaccante

Nuovo ingresso in casa Bocale, la società si assicura un giovane attaccante.

Il comunicato del club

“Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare l’arrivo in biancorosso del giovane calciatore Gaetano Corda. Corda, classe 2004, originario di Palermo, è un nuovo rinforzo per il reparto offensivo, dove agisce prevalentemente da esterno, con caratteristiche che ben si adattano al gioco proposto da mister Saviano. Rapido e tecnicamente molto abile, ha nel piede mancino ben educato uno dei suoi punti di forza. Cresciuto calcisticamente nel florido e produttivo settore giovanile della CUS Palermo, arriva in biancorosso dopo una importante esperienza in forza alla compagine salernitana della Gelbison, di Vallo della Lucania, attualmente militante in Serie D ma che nella passata stagione era in Serie C, dove il ragazzo ha potuto fare il suo esordio tra i professionisti, nel match giocato in casa del Monopoli ad aprile del 2023“.