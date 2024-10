Calciomercato: dopo Bollino, un altro attaccante per la Nissa

Per il possente centravanti, tra le tante esperienze si contano quelle con Palmese e Reggiomediterranea

In chiusura della scorsa settimana l’ambiziosa Nissa ha ufficializzato l’ex attaccante del Trapani Bollino. Un esterno non proprio goleador che lo scorso anno ha partecipato alla vittoria del campionato dei granata. Adesso un nuovo colpo messo a segno con la punta centrale di grande esperienza come Augusto Josè Diaz, classe 1992.

Il comunicato

Il “Tato” ha firmato per la NISSA F.C. Il direttore biancoscudato Ernesto Russello, mette a segno un altro colpo di mercato e questa volta ad essere interessato è il reparto offensivo. Pochi minuti fa, infatti, ha firmato il contratto che lo lega alla Nissa,