Calciomercato: ancora voti alti per Carnesecchi. La Reggina osserva, ma non è la sola

Ennesima grande prestazione in questa stagione per l’estremo difensore Carnesecchi. Anche contro il Chievo un sette in pagella di media, un rigore parato a Giaccherini ed un rendimento alto come spesso gli è accaduto nel corso della stagione.

Leggi anche

Non è esagerato affermare che se il Trapani ancor oggi spera in una rimonta verso la salvezza, comunque difficile, buona parte dei meriti è da attribuire al portiere di proprietà dell’Atalanta. Come detto, la Reggina lo vuole, lo segue, ma purtroppo non è la sola. Tra le concorrenti più agguerrite il Benevento, fresco di promozione in A e la Spal, quasi pronto invece a lasciare la massima serie.