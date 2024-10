Calciomercato: la posizione del Genoa potrebbe complicare due trattative per la Reggina

Ormai se ne parla da tempo. La Reggina è alla ricerca di un attaccante giovane e due profili sono già stati individuati. A Taibi e Toscano piace moltissimo Charpentier, in forza all’Avellino nella scorsa stagione, ma anche sfortunato protagonista di uno stop che lo ha tenuto per lungo tempo lontano dal rettangolo di gioco. Il Genoa dovrebbe acquisirne la proprietà del cartellino e più di un discorso è stato fatto con la società amaranto per un eventuale prestito, anche se si conta una numerosa concorrenza.

L’altro profilo è quello di Raul Asencio, già di proprietà del Genoa ed attualmente in forza al Cosenza. Taibi e Raiola a Montecarlo ne hanno parlato ed il tutto è stato rinviato alle successive settimane.

Ma adesso sta accadendo qualcosa che non era previsto. Il Genoa si trova in una posizione di classifica molto preoccupante, attualmente è la terza squadra collocata in piena zona retrocessione e non sembra così scontato possa arrivare alla salvezza. Dovesse perdere la categoria, due giocatori come Charpentier ed Asencio potrebbero tornare utili ai grifoni e di conseguenza, la Reggina dovrà rivolgersi altrove per l’attaccante Under.