Reggina, questione portieri: Viviano disponibile, Carnesecchi piace tantissimo

Sarà Enrico Guarna a presentarsi al S. Agata il giorno in cui è fissato il raduno per poi dare il via al pre-ritiro. Ma l’estremo difensore amaranto, protagonista di una grande stagione con la maglia della Reggina, è stato messo al corrente che si è alla ricerca di almeno un altro portiere.

Viviano e Carnesecchi gli obiettivi primari. Posizioni diverse con il primo che ha ufficialmente dichiarato a Gazzetta del Sud di aver dato la totale disponibilità al trasferimento, lasciando intendere che sarà solo una questione di accordo da trovare e probabilmente questo potrà accadere da qui a breve.

Su Carnesecchi il Ds Taibi si è espresso. Lui che di portieri se ne intende, ha parlato benissimo del giovane di proprietà dell’Atalanta, ma allo stesso tempo ha evidenziato come, purtroppo, non vi sia solo la Reggina sulle tracce dell’estremo difensore. C’è molta concorrenza e non solo in Italia.