Monopoli fuori dai play off. Reggina-Donnarumma si può approfondire

Monopoli subito fuori dai play off. La sconfitta interna contro la Ternana ha di fatto estromesso la squadra di Scienza dalla corsa alla serie B. Diversi i giocatori di particolare interesse per i quali tutto era stato rimandato a dopo. Tra questi anche Daniele Donnarumma sul quale la Reggina non ha mollato la presa, ne ha parlato a Gazzetta del Sud il suo procuratore Gianfranco Cicchetti: "E' un giocatore importante che in questi anni ha dimostrato tutto il suo valore, merita la serie B e questo è il nostro obiettivo.

Lo scorso anno la Reggina lo ha cercato, ma il Monopoli lo ha dichiarato incedibile, rinnovandogli il contratto, vedremo quello che succederà adesso.

Reggio è una grande piazza, la Reggina un'ottima società ed è normale che possa piacere a tanti calciatori, come ha dimostrato l'arrivo di un campione come Menez".