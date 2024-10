Calciomercato: da Catania arrivano conferme su Reginaldo

Voci di mercato che si rincorrono tra indiscrezioni e smentite di rito. La Reggina è impegnata nello sfoltimento del proprio organico e da diversi giorni ha inserito nella lista anche il nome di Reginaldo. Da più parti viene definita una operazione pronta per essere chiusa. Intervistati da catanista.eu prima il Ds Taibi ha addirittura smentito, mentre il direttore dell’area tecnica del Catania Pellegrino ha dichiarato: “Siamo contentissimi dell’arrivo di Claiton così come di tutti gli arrivi compreso Sarao e credo che ci siano ancora le condizioni per poter migliorare la squadra. Reginaldo? E’ un nome come tanti che stiamo sicuramente guardando, valutando. Capisco che, come si dice, “l’appetito vien mangiando”, ma non dimentichiamoci che dobbiamo stare molto attenti a come ci muoviamo, non dobbiamo commettere gli errori che sono stati commessi in passato, non dobbiamo essere superficiali quando contattiamo un giocatore. E anche questo deve essere capito”.

Leggi anche