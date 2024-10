Calciomercato: Toscano e De Rose ancora insieme? C’è una questione da risolvere

Entrambi sanno come si vince un campionato, in diverse circostanze lo hanno fatto con la stessa squadra per esempio a Cosenza, poi quelle promozioni in B con Reggina e Cesena. Ciccio De Rose è un fedelissimo di Mimmo Toscano, ma per il momento le loro strade sono separate. Il tecnico alla guida del Catania, il centrocampista con un contratto che lo lega al Cesena anche per la stagione successiva. Ed è proprio l’elevato ingaggio del calciatore che oggi ne impedisce il passaggio ai rossoazzurri che De Rose lo vorrebbero in organico, ma al momento risultano frenati da questo aspetto. Ci sta lavorando il Ds Daniele Faggiano e spera di riuscire nell’operazione, per regalare al tecnico reggino un calciatore di assoluto livello per una categoria come la serie C, oltre che un elemento affidabile e di sicuro rendimento.