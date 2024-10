Calciomercato: il Catanzaro guarda in casa Reggina. Un acquisto è stato già fatto…

Il Catanzaro vigila sul mercato ed è alla ricerca sicuramente di un difensore esperto. Mister Vivarini ha puntato Riccardo Gagliolo, attualmente in forza alla Reggina squadra che vive una situazione di grande incertezza. Il calciatore, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, è stato contattato, ma le parti sono ancora distanti per quello che riguarda un possibile accordo. Discorso uguale per Luigi Canotto, anche lui molto stimato dal tecnico, ma con una situazione contrattuale pesante e quindi al momento inaccessibile per la società giallorossa.

Chi invece dalla Reggina è passato al Catanzaro ed è già operativo è Salvatore Conti, l’ex segretario generale della società amaranto dimessosi qualche settimana addietro. Giovane, ma già con tanta esperienza alle spalle, ha concluso un lungo percorso con la Reggina iniziato con l’allora presidente Foti, passando poi per Praticò, Gallo ed infine Saladini.