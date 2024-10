Calciomercato: il Catanzaro tenta il colpo dell’estate

Prime voci di mercato, in ballo anche diversi allenatori

Il Catanzaro si presenta da matricola al prossimo campionato di serie B ma con l’ambizione di poter recitare un ruolo significativo e convinto di velersela giocare con tutti. La conferma del tecnico Vivarini, una buona base e poi la ricerca di quei calciatori che possano dare qualcosa in più sul piano dell’esperienza e della qualità.

Oggi la Gazzetta di Parma riporta una notizia che avrebbe del clamorosa qualora si concretizzasse. La società del presidente Noto sarebbe seriamente interessata al “Mudo” Vazquez, in scadenza di contratto con i ducali e pronto per una nuova esperienza. Al momento solo rumors di mercato e probabilmente solo dei contatti. Una vicenda da seguire, al pari della trattativa già avviata dal Modena per avere l’attaccante Coda.