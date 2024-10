Calciomercato: il Modena molto vicino ad un grande attaccante

Insieme a Bari e Sudtirol, da matricola nel campionato di serie B, sperava dopo una buona stagione di poter anche agganciare la griglia play off, sfumati poi nel finale di campionato. Rimane comunque una buona stagione quella del Modena, con il suo condottiero Attilio Tesser che, nonostante la salvezza ottenuta con qualche giornata di anticipo e la promozione l’anno prima, con un contratto in scadenza nel 2024, è stato sollevatore dall’incarico per far posto a Paolo Bianco. Canarini società ambiziosa che adesso vuole costruire una squadra per tentare il salto di categoria, partendo da uno degli attaccanti più forti e che in fatto di promozioni e gol sa benissimo come si fa. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, è in stato avanzato la trattativa per Massimo Coda e si punta ad acquistarlo a titolo definitivo nel più breve tempo possibile. Sarebbe il primo grande colpo oltre che del Modena, dell’intera serie B.

