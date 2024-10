Calciomercato: arriva un difensore per il Città di Sant’Agata

Dpoo una serie di addii, arriva anche un movimento in entrata per il Città di Sant’Agata, compagine che attualmente ha in classifica un solo punto e reduce dalla sconfitta interna con la Nuova Igea. L’avversario di domenica della Reggina, annuncia un nuovo difensore:

“La società comunica che il difensore classe 2003, Santo Iuculano, è ufficialmente un nuovo giocatore del Città di Sant’Agata. Cresciuto nei settori giovanili di Catania e Catanzaro, Iuculano è reduce dall’esperienza con la Leonzio. Nella stagione 2022/23 ha vinto il campionato di Eccellenza con il Siracusa“.