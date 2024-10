Calciomercato: due club di serie D sull’ex Reggina Reginaldo

“Dopo l’iscrizione in Serie D il Savoia punta in alto e si candida a essere una delle più grandi protagoniste del calciomercato estivo. Il primo nome per il club della famiglia reale è quello di Reginaldo, attaccante casse 1983 con esperienze in Serie A al Parma e Fiorentina.

Nell’ultima stagione il brasiliano ha vestito la maglia del Real Casalnuovo in Serie D nel girone I collezionando 10 reti e 4 assist in 31 presenze.

Oltre al Savoia, c’è da segnalare l’interesse della Puteolana, club che ha rilevato il titolo sportivo del Real Casalnuovo“.

fonte: seried24.com