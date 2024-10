Serie D, tutti vogliono vincere. Nuove proprietà, l’arrivo della Casa Reale e le ambizioni della Nissa

Solo a metà giugno e tantissime sono le prime novità che riguardano quella che sarà la nuova stagione del campionato di serie D. Scampato pericolo per il Città di S. Agata che dopo l’ottimo campionato scorso, aveva annunciato la possibile non iscrizione qualora non vi fosse stato il cambio di proprietà. Cosa che è avvenuta grazie all’intervento di Maximiliano Sosa, imprenditore argentino attivo nel settore delle telecomunicazioni e nello scouting dei calciatori con la Mg Sport. Ex calciatore. Domani 19 giugno la presentazione ufficiale: “Siamo lieti d’invitare, Mercoledì 19 Giugno alle ore 17:00 presso il Castello Gallego, tutti i tifosi, gli sportivi, i cittadini, alla conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà del Città di S. Agata. Saranno illustrati i programmi della stagione sportiva 2024/2025″.

Ambiziosa anche la Nissa

Un post del presidente Luca Giovannone: “Si lavora, 24 ore su 24, incluso sabato e domenica per progettare una NISSA F.C. vincente”, e il lancio della campagna abbonamenti che non nasconde le ambizioni della società neo promossa rispetto a quelli che sono gli obiettivi: “Tra poco, inizia la campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025. Siete pronti? Tutti insieme C..ome nelle favole…“.

Il Savoia acquista il titolo del Portici

“Nasce la S.S.D.R.L. SAVOIA 1908 Football Club. È una data storica per il calcio oplontino, da ricordare come il giorno di una grande riconquista. Con atto notarile stipulato dal notaio dr. Diomede Falconio e con deposito dell’intera documentazione in Camera di Commercio attraverso procedura telematica, abbiamo completato l’iter burocratico per la nuova denominazione della società. Il nostro club sarà iscritto al campionato nazionale di Serie D grazie al deposito, presso la Lega Nazionale Dilettanti, della documentazione necessaria alla partecipazione al campionato con la denominazione SAVOIA.

Possiamo dirlo con ufficialità: oggi il Savoia e Torre Annunziata ritrovano la serie D, un campionato nazionale fortemente voluto da CASA REALE HOLDING.

Avevamo promesso la serie D e abbiamo mantenuto la parola. Per noi, per i nostri tifosi, per la città. Siamo emozionati nel poterlo annunciare, perché gli ostacoli e i detrattori non ci hanno fermato, hanno solo contribuito a darci forza, ad aumentare il nostro potenziale. Sapevamo di poter fare questo annuncio, non avevamo dubbi, ma ora che è nero su bianco vogliamo condividere questa nostra gioia con i tifosi e con la città“.