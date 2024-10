Calciomercato: nuovo colpo in attacco per il Monza

Non bada a spesa la compagine brianzola. Investimento pesante per un campionato di B

Il Monza di Berlusconi ha da subito dichiarato le proprie ambizioni, Si punterà alla costruzione di una squadra che possa lottare per il vertice. Insieme alla Reggina, secondo il quotidiano La Nazione, fino al momento è stato protagonista di un calciomercato faraonico. L’ultimo colpo in ordine di tempo è quello dell’attaccante classe 95 Mirko Maric, acquistato per quasi 5 milioni di euro. Queste le sue prime dichiarazioni:

“Sono molto contento di essere qui alla corte di Berlusconi e Galliani e Ds Antonelli, che ringrazio per la fiducia: credo molto in questo progetto, e credo ci siano le premesse per andare in Serie A, uno dei migliori campionati al mondo e il sogno per ogni calciatore. Dimostrerò che i soldi spesi per me sono stati spesi bene, punterò a fare il meglio per vincere sempre”. fonte: TMW