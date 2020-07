Calciomercato: Corazza-Bari. Ecco cosa dicono alla Puglia

Qualche giorno addietro era venuta fuori la notizia di un sondaggio del Bari nei confronti del giocatore della Reggina Simone Corazza. Dell'attaccante amaranto si stanno interessando in tanti, l'elenco è lungo, anche se il suo procuratore D'Amico ha parlato di interessi generici ma nulla di concreto.

Riguardo il possibile interessamento del Bari, proprio dalla Puglia arrivano al momento smentite, così come viene scritto sul portale tuttobari.com: "Nelle ultime ore il nome di Corazza, bomber della Reggina promossa in B, è stato accostato al Bari. Nulla di avviato, né abbozzato: fonti vicine al calciatore smentiscono l'ipotesi. Nessun contatto. Il Bari, peraltro, non ha ancora definito il budget, né le linee guida, per il calciomercato e attende di dirimere prima la vicenda allenatore".