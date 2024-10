Calciomercato: il presidente del Pisa spiega perchè non è stato preso Folorunsho

Per stessa ammissione del Ds Taibi, solo dopo il no del Pisa la Reggina è riuscita ad inserirsi

Esce a testa altissima da questa sessione di calciomercato il Pisa. Dopo aver resistito alla grande proposta del Sassuolo per Lucca, si è assicurato le prestazioni di due giocatori di livello come Torregrossa e Puscas. La società neroazzurra è andata molto vicina dall’acquisire anche Michael Folorunsho ed il presidente del club Corrado a Canale 50 spiega i motivi per i quali è saltata la trattativa, così come riporta tuttopisa:

“Folorunsho sarebbe venuto volentieri”

“Noi non andremo mai sulle strade di prestito secco perchè vogliamo lavorare per il Pisa e non per le altre società: Folorunsho sarebbe venuto volentieri, ma il Napoli non voleva parlare di diritto salvo poi fissare una cifra che abbiamo ritenuto troppo alta. Una squadra che sta cercando un certo tipo di risultato non può prendere in considerazione una cessione importante a Gennaio. Knaster è molto orgoglioso che abbiamo un giovane italiano nella nazionale Under 21. A volte si ha molta fretta, ma ci sono giocatori come Scamacca e Frattesi che hanno fatto un percorso in B tra alti e bassi”.

Per fortuna della Reggina, aggiungiamo noi, che dopo aver saputo della trattativa interrotta, così come dichiarato dal Ds Taibi, si è nuovamente inserita ed ha superato la concorrenza di altre società, per la volontà soprattutto del calciatore.