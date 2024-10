Calciomercato: il ds Corvino smentisce il si del Lecce alla Reggina per Tuia

La Reggina è alla ricerca di un difensore. E’ uscito l’esterno Giraudo, Dutu è tornato alla Fiorentina, Loiacono è sul mercato e Camporese accusa qualche problema a livello fisico. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile arrivo di un Under mentre nelle ultime ore dell’imminente arrivo dell’esperto Tuia in forza al Lecce. A smentire qualsiasi tipo di accordo è il Ds dei giallorossi Corvino che a Telerama ha dichiarato che per Tuia il Lecce non ha dato alcun assenso al trasferimento in amaranto, visto che nel reparto difensivo c’è bisogno di essere al massimo delle forze. “Non concederemo uscite, morbidi con chi si merita di essere accontentato, intransigente con altri“. A buon intenditore…