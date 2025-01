Calciomercato: sull’attaccante Curiale non c’è solo la Vigor Lamezia

Una situazione che si potrebbe sbloccare nel caso in cui arrivasse una nuova punta per Trocini

Lo abbiamo scritto nella giornata di ieri, la Reggina continua la sua ricerca sull’attaccante allargando i proprio orizzonti e guardando oltre che tra i professionisti anche tra i dilettanti. Già detto che almeno due sono i profili individuati, ma al momento oltre al riserbo sui nomi, non si riescono a stabilire percentuali riguardo la buona riuscita dell’operazione.

Leggi anche

Di sicuro un eventuale movimento in entrata, ne comporterà almeno un altro in uscita e l’indiziato numero uno in questo momento è Davis Curiale. Nelle scorse settimane abbiamo raccontato di un forte interesse della Vigor Lamezia che aveva già irrobustito il proprio reparto offensivo con Fioretti e che oggi guida la classifica del campionato di Eccellenza. La società aveva trovato la disponibilità del calciatore con la Reggina, però, che ne ha subito bloccato il possibile trasferimento in attesa di sviluppi.

Sull’attaccante, secondo i colleghi di tuttomercato24, ci sarebbero anche diverse squadre di serie D compreso l’Acireale, alla ricerca di una spalla per Mokulu.