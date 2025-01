Reggina e Siracusa: gli incontri fino allo…scontro diretto e l’attuale classifica

Oggi la classifica dice che tra il Siracusa capolista e la Reggina, seconda in classifica, ci sono tre punti di differenza, quindi campionato apertissimo e come giustamente dice mister Trocini le ambizioni si allargherebbero almeno ad altre due squadre, essendo ancora pienamente in corsa Sambiase e Scafatese, leggermente più staccata la Vibonese.

Ma fino al big match del Granillo quali confronti dovranno giocare le due squadre? La Reggina ne ha uno in più, è quello di giovedi che però si disputerà fuori dal rettangolo di gioco e purtroppo ancora dentro le aule dei tribunali sportivi. La società ha ribadito con forza e anche evidente serenità di avere tutte le carte in regola riguardo il tesseramento di Renelus, tanto da averlo schierato in occasione dell’ultima gara dove l’attaccante ha fatto anche gol, la Scafatese si batte per dimostrarne il contrario.

Per gli amaranto poi ci sarà la prima delle due ostiche trasferte, la prima sul difficile campo del Ragusa e quella successiva ad Acireale, in entrambi i casi è chiaro che se si vuole vincere il campionato non può arrivare un risultato diverso dalla vittoria ma, come detto, Barillà e compagni non avranno vita facile. Sulla carta sembrerebbe più agevole il cammino degli aretusei con la trasferta in casa del Città di S. Agata e poi dentro il Pompei, reduce dal pareggio a Sambiase.

La classifica

Siracusa 45

Reggina 42

Sambiase 42

Scafatese 40

Vibonese 36

Paternò 28

Favara 27

Nissa 27

Enna 24

Nuova Igea 24

Pompei 21

Locri 21

Acireale 21

Ragusa 20

Sancataldese 20

Licata 18

Città di S. Agata 16

Akragas 14