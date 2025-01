Reggina: i numeri della stagione. Lungo periodo di imbattibilità

In attesa dello scontro diretto con il Siracusa, calendario meno agevole per gli amaranto

La Reggina continua la sua scalata verso la parte più alta della classifica e finalmente lascia quell’antipatico quarto posto per agguantare la seconda posizione seppur in condominio con il Sambiase.

Il successo con il Città di S. Agata è il quarto consecutivo al Granillo il quinto nelle ultime sei gare e pensando a quanto accaduto contro la Scafatese il rammarico è forte, anzi fortissimo per tanti motivi. Oggi gli amaranto sarebbero ad una sola lunghezza dal Siracusa e rimangono ancora difficili da digerire gli errori di Barranco e soprattutto il rigore fallito da Barillà.

Sale ancora il numero delle giornate di imbattibilità, adesso sono 14, ultima sconfitta sul campo del Siracusa lo scorso 13 ottobre. La Reggina è anche la squadra meno battuta del campionato, solamente 2 i passi falsi contro i 3 della capolista e i 4 della Scafatese. Ha perso solo 2 volte anche il Sambiase. Insieme al Siracusa la Reggina ha l’attacco migliore con 36 realizzazioni e la seconda migliore difesa con 14 gol subìti. Gli aretusei sono al comando con 9.

L’ultimo dato riguarda Barranco che è arrivato a quota 8 reti in campionato più 3 in Coppa Italia. Il secondo miglior marcatore è Ragusa con 6.

Molto della stagione si deciderà in occasione dello scontro diretto che Reggina e Siracusa giocheranno al Granillo il prossimo 9 febbraio. Fino a quella gara gli amaranto dovranno affrontare due trasferte in Sicilia contro Ragusa e Acireale, mentre gli aretusei domenica faranno visita al Città di S. Agata per poi giocare in casa con il Pompei.