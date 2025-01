Reggina, Barranco: ‘Ero abituato a giocare a due. L’obiettivo è chiaro’. Poi sui gol facili…

Undici reti stagionali, otto in campionato e tre in Coppa. Bruno Barranco sembra aver intrapreso la strada giusta e adesso segna anche con una certa continuità. La sua felicità al termine della partita vinta contro il Città di S. Agata: “Ero abituato a giocare a due, quest’anno siamo a tre e io faccio la punta centrale, stiamo trovando i meccanismi giusti e adesso tutti andiamo in gol. Cosa mi è mancato nella prima parte? Forse adesso riesco ad aiutare di più la squadra, sinceramente non lo so, comunque stiamo bene tutti. Sono contento, ho sempre avvertito la fiducia della società, dei compagni, dello staff. Ora che arrivano anche i gol sono ovviamente più felice.

Abbiamo lavorato molto nelle ultime settimane alle ricerca di nuove soluzioni per me e per la squadra e i risultati si stanno vedendo. Solo gol belli e difficili? Speriamo presto di fare anche i gol facili, l’importante è che la palla entri e che si vincano le partite. L’obiettivo è chiaro e lo conoscono tutti, fino a quando non lo raggiungiamo dobbiamo lavorare e impegnarci tutti”.