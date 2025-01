Serie D: si infiamma la lotta al vertice, Reggina seconda. I risultati e la classifica

Vince il Siracusa, si ferma il Sambiase. Adesso attesa per il ricorso della Scafatese sul caso Renelus, si discuterà giovedi

Lotta al vertice sempre più interessante con il Siracusa che vince facilmente in casa contro la Nissa, così come la Reggina con il Città di S. Agata. Bene la Scafatese in trasferta, si ferma il Sambiase dopo otto vittorie consecutive. Adesso la partita di giovedi dove si discuterà il ricorso presentato dalla Scafatese sul tesseramento di Renelus.

I risultati della giornata

Akragas – Favara 0-1

Acireale – Ragusa 2-1

Enna – Nuova Igea 2-2

Licata – Scafatese 0-2

Paternò – Sancataldese 1-1

Reggina – Città di S. Agata 3-0

Sambiase – Pompei 1-1

Siracusa – Nissa 4-1

Vibonese – Locri 2-0

La classifica

Siracusa 45

Reggina 42

Sambiase 42

Scafatese 40

Vibonese 36

Paternò 28

Favara 27

Nissa 27

Enna 24

Nuova Igea 24

Pompei 21

Locri 21

Acireale 21

Ragusa 20

Sancataldese 20

Licata 18

Città di S. Agata 16

Akragas 14