Reggina, Trocini: ‘Dopo l’episodio dell’andata non era facile’. Il tecnico sul mercato e Renelus

Ancora tre gol per la Reggina ma soprattutto ancora una vittoria che consente agli amaranto di agguantare la seconda posizione in classifica visto il pari del Sambiase. Il tecnico Trocini ai microfoni di radio Febea: “Era importante dare continuità con le vittorie. Devo fare i complimenti ai ragazzi perchè quello che è successo all’andata non era facile da dimenticare e invece hanno dimostrato grande maturità. Quasi tutto il primo tempo è stato strano, loro spesso a terra e noi con calma alla ricerca della soluzione migliore per trovare spazi, nella seconda parte invece...

La rosa è forte, sono felice, mi dispiace per Grillo che ha avuto un problema muscolare e neanche troppo leggero, Dall’Oglio ha preso una botta forte che si è riacutizzata calciando. Sono contento per Barranco che a prescindere dai gol lavora molto per la squadra. Un nuovo attaccante? Ha già parlato la società, se arriva bene, altrimenti va bene uguale. Capomaggio ha grande fisicità e nonostante la stazza non è affatto lento. Certo deve fare uno step in avanti sapendo di giocare in una squadra forte.

Duello con il Siracusa? Campionato apertissimo e quattro squadre molto vicine. La società sulla posizione di Renelus mi ha dato assoluta tranquillità, si è informata e mi hanno detto che può giocare, faccio l’allenatore non il segretario”.