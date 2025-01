Reggina: mister Trocini spiega quel primo tempo opaco e il perchè di Rosseti per Curiale

Nella stampa recentemente intitolata al giornalista Tonio Licordari, l’analisi di mister Trocini a fine partita: “Vorrei sottolineare una cosa, questa non è stata una partita come le altre. Ci sono regole non scritte che valgono all’interno del rettangolo di gioco e negli spogliatoi. Non era facile dimenticare quanto accaduto in occasione della partita di andata (Girasole colpito alle spalle da Manfrellotti in un dopo gara movimentato), c’era grandissimo nervosismo e abbiamo fatto di tutto per mantenere la squadra serena. Ringrazio i ragazzi per il loro comportamento, corretto, questa era la cosa che mi premeva di più.

Nel primo tempo si è giocato pochissimo, poco ritmo, loro andavano a terra e ci stavano per lungo tempo, fermo restando che a me non è piaciuto il nostro adattamento al loro voler addormentare la partita. Ma ci stanno anche delle scusanti perchè questa era la terza partita della settimana, dopo lunghi viaggi e al netto di tutte queste difficoltà vi assicuro non era semplice.

E comunque si è costruito tantissimo in fatto di occasioni, su questo aspetto dobbiamo migliorare perchè si spreca ancora molto. Grillo dice di aver sentito una fitta, quanto è grave lo sapremo dal nostro medico e quindi capiremo l’entità. Per Dall’Oglio si tratta di un colpo ricevuto.

Fuori Laaribi? Una questione di rotazioni, di questo centrocampo oggi per caratteristiche e forma fisica Porcino era l’unico in grado di fare tre partite consecutive, avevo già deciso di fare riposare a turno tutti gli altri. Tra l’altro Laaribi la settimana scorsa è uscito dal campo affaticato, mentre Salandria è ancora debilitato dopo l’influenza.

Rosseti è un calciatore che a me piace e che per mille motivi non riesce a esprimere il suo potenziale. L’ho visto soffrire molto ma anche crescere nelle ultime settimane e quindi ho scelto lui al posto di Curiale. Manfrellotti? Di lui non parlo”.