Reggina, Barranco: ‘Il mio lavoro è fare gol. Ne ho fatti undici, per ora…’

Ha cercato il gol con grande insistenza fino a trovarlo per chiudere il match e siglando la rete del 3-0. Per Barranco è l’ottava marcatura in campionato, l’undicesima stagionale compresa la Coppa Italia. Ai microfoni di radio Febea l’attaccante amaranto:

“Il mio lavoro è fare gol, ma l’importante è vincere. Per un attaccante segnare con continuità è una grande cosa, conquistare i tre punti è ancora meglio. In questo percorso di crescita si arriva tutti al gol e i risultati si stanno vedendo. Ho fatto undici gol, per ora, vedremo fino alla fine. Questo è un girone diverso, dopo un periodo di adattamento adesso mi trovo molto meglio. I tifosi meravigliosi, è bellissimo vincere qui”.