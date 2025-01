Calciomercato: la Reggina continua la sua ricerca per l’attaccante. Individuati due profili

Trocini: "Se arriva la punta bene, se non arriva va bene uguale"

Lo slancio delle ultime vittorie ha nuovamente infiammato l’ambiente e ridato forza ed energia alla società. L’organico a disposizione di Trocini, per stessa ammissione del tecnico, è ritenuto forte e in grado di competere per la promozione, ma lo si vuole ulteriormente potenziare, a prescindere dalle prestazioni e dai risultati delle ultime settimane.

Cinque vittorie nelle ultime sei gare, miglior attacco del girone insieme al Siracusa e una imbattibilità che adesso è arrivata a quattordici giornate. La Reggina è rimasta dentro il calciomercato seppur sotto traccia e potrebbe essere nuovamente cambiata la strategia dopo le difficoltà incontrate con i professionisti. Secondo indiscrezioni, infatti, la società è comunque ancora alla ricerca di un attaccante ma senza la frenesia di qualche settimana addietro avendo trovato la continuità di Barranco e sapendo di poter contare in fase realizzativa anche di Ragusa e Renelus.

Si sonda nuovamente il mercato della serie D, puntando su qualcuno che possa risolvere il contratto con la propria società, liberarsi e accasarsi con quella amaranto. Due profili sarebbero già stati individuati e non è escluso che qualcosa si possa muovere nei prossimi giorni.