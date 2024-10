Calciomercato: un giorno e si chiude. Un giorno per decidere su Denis

Non ci fosse stato l’intervento del suo procuratore Lorenzo De Santis, nessuno avrebbe potuto immaginare possibili nuovi scenari tra la Reggina e Denis.

Leggi anche

Denis vuole giocare ancora

Per il suo percorso in amaranto, il contratto prolungato ed in scadenza nel giugno del 2022 ed il desiderio dell’argentino di voler chiudere la carriera con la Reggina, per tutti era impossibile pensare ad una separazione. Ed invece in occasione dell’ultima intervista di Lorenzo De Santis, si è parlato di lista Over piena, lasciando intendere che in caso di sovrannnumero possa essere anche Denis uno dei sacrificati e addirittura di possibile separazione, nel caso in cui dovessero concretizzarsi quegli interessamenti provenienti dal sud America. Un giorno ancora per chiudere questa sessione di calciomercato con la speranza che la vicenda possa concludersi senza dover prendere qualunque tipo di decisione e quindi proseguire fino al termine della stagione. German Denis ha intenzione di continuare a giocare e vuole chiudere la carriera in amaranto, oltre ad essere convinto di poter dare ancora qualcosa alla causa. La Reggina spera intanto di piazzare tutti gli Over in esubero (Regini, Laribi, Ricci, forse Faty).