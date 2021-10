Calciomercato ex Reggina: nuova esperienza per Desiderio Garufo

L'esterno ex Reggina ricomincia dal campionato dilettanti in Sicilia

E' stato uno dei grandi protagonisti della Reggina in quella indimenticabile cavalcata che ha portato gli amaranto alla promozione in serie B. Mister promozioni, così denominato Desiderio Garufo per averne conquistate ben cinque in carriera, ha avuto meno fortuna l'anno successivo indossando la maglia del Catanzaro e dopo il rientro dal prestito, la società amaranto ha comunicato al calciatore di non rientrare più nei piani tecnici.

Essendo l'unico a non avere avuto mercato, di comune accordo con la dirigenza, ha deciso per la rescissione di contratto e dopo qualche mese ha finalmente trovato una nuova collocazione. Garufo riparte dal campionato di Eccellenza con la maglia del Canicattì, attualmente in testa alla classifica. In bocca al lupo Desiderio.