Calciomercato, Di Marzio: ‘La Reggina sta tentando il grande colpo’

Secondo serata di Sky ‘Calciomercato l’Originale’ a Reggio Calabria. Ancora tantissima gente sugli spalti ad assistere, ancora un serata magica all’insegna dello sport, la cultura, il divertimento. Questa volta l’inviato Gianluca Di Marzio, grande esperto di mercato, interveniva da Villa Zerbi. E proprio in chiusura di trasmissione, un passaggio è stato riservato alla Reggina con gli annunci del giovane Mariano, l’arrivo prossimo del difensore Bonacchi e la perla finale: “La Reggina sta tentando il grande colpo, ha mostrato grande interesse per l’attaccante dell’Audace Cerignola. Si tratta di Giancarlo Malcore, classe 1993, sul quale però c’è una nutrita concorrenza soprattutto di squadre militanti in serie C“.

Giancarlo Malcore nelle ultime due stagioni in C ha segnato 28 gol, mentre nelle due stagioni in D con i gialloblù ha realizzato 44 reti.