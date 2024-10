Calciomercato: per la difesa, nel mirino della Reggina, uno svincolato di esperienza

“Il mercato saranno gli stessi giocatori a farlo“. Questa la dichiarazioni di mister Toscano nel giorno della sua presentazione e nel momento in cui gli è stato chiesto se ha già una idea su dove intervenire. Quella che può sembrare una dichiarazione diplomatica, è invece una assoluta verità, perchè saranno anche e soprattutto le prossime tre gare a determinare quello che poi potrà essere il prossimo mercato e quindi l’individuazione dei punti sui quali intervenire. Ad oggi appare evidente che sia necessario rinforzare il reparto difensivo e quello di centrocampo, da capire anche quale sarà il sistema di gioco che vorrà adottare Toscano per andare a cercare rinforzi anche in altri settori.

Serve esperienza o giovani di gamba?

Intanto giungono le prime voci riguardo la possibilità di guardare anche al mercato degli svincolati e per la difesa da TMW arriva la notizia di un interessamento per l’esperto Lorenzo Ariaudo, classe 89, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, con una buona esperienza in serie A e gli ultimi cinque anni al Frosinone. Al momento è fermo ed anche su questo è necessario fare delle valutazioni, fermo restando che sul calciatore insieme alla Reggina pare vi siano anche Ascoli e Crotone. In un campionato di grande corsa e dinamicità come quello di serie B, si è capito che insieme ai giocatori esperti è fondamentale avere anche giovani di qualità e dinamicità, quel mercato voluto lo scorso anno da mister Baroni e che ha prodotto quei risultati che hanno portato la Reggina dalla zona retrocessione ad un passo dai play off.