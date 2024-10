Calciomercato: Alfredo Pedullà spiega la questione Folorunsho e parla dei “gufi”

“Il mercato della Reggina non lo facciamo adesso spendendo dei nomi, ma soprattutto pensando a cose ti servirà al termine di queste tre partite che comunque dovranno essere fatte bene. Non si parlava prima di mercato con Aglietti e non si deve parlare di mercato adesso con Toscano perchè comunque la Reggina fino alla fine del 2021 deve andare a punti. Ha ragione Toscano nell’affermare che è doveroso guardarsi alle spalle, ma un conto è fare attenzione in base all’attuale momento, un altro è gufare come chi aspetta che la Reggina perda per dire l’avevo detto che avrebbe lottato per non retrocedere”.

Leggi anche

Perchè Folorunsho non è arrivato alla Reggina

“Folorunsho voleva venire alla Reggina ed il Napoli lo ha “costretto” ad andare al Pordenone nella trattativa legata a Ciciretti. Se non ci fosse stato questo vincolo, Folorunsho sarebbe tornato in amaranto, perchè il ragazzo è di parola e quando ha dichiarato che in serie B ci sarebbe tornato solo per la Reggina diceva la verità. Poi le vicende di mercato lo hanno portato da un’altra parte, ma non per responsabilità sua. Capisco che venga accostato alla Reggina per quello che ha fatto, bisogna solo avere un pò di pazienza”.