Calciomercato: su Donnarumma la spunta la società meno attesa

Lo hanno inseguito in tanti, compresa la squadra dell'altra Reggio

E’ stato per lungo tempo un obiettivo della Reggina. Inseguito la scorsa estate, non ha creduto nel progetto amaranto oltre ad essere stato blindato dal Monopoli, Daniele Donnarumma è tornato tra i pensieri del ds Taibi anche in questa primissima parte di calciomercato. Un ultimo sondaggio e nulla più, poi gli interessi verso il calciatore da parte di Bari, Catanzaro e soprattutto Reggiana, squadra che sembrava dovesse accoglierlo dopo le dichiarazioni del presidente dei pugliesi Lopez.

Alla fine, invece, a spuntarla anche in maniera sorprendente il Cittadella, questo il comunicato del Monopoli: “La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A.S. Cittadella 1973, per la cessione a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Donnarumma.

L’esterno sinistro di Gragnano, in 3 stagioni con la maglia biancoverde, tra Campionato e Coppa Italia, ha totalizzato 92 presenze e 5 reti.

La società ringrazia Daniele per la dedizione e la grande professionalità dimostrata, augurandogli le migliori fortune nel prosieguo della sua carriera”.