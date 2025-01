Calciomercato Eccellenza: la ReggioRavagnese non si ferma più. Altro rinforzo

La società comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’ esterno destro classe ‘06 Domenico Marcianò. Talento emergente, cresciuto nella Reggina, passato successivamente alla formazione Primavera del Catanzaro, per poi esordire nella prima parte di questa stagione in Serie D tra le fila dell’ Acireale. Talmente forte è stato il suo desiderio di tornare nella sua Reggio Calabria, per sposare con entusiasmo il progetto ambizioso della ReggioRavagnese e far vedere tutte le sue qualità.

Le dichiarazioni

Le prime parole di Domenico: “Sono davvero felice ed emozionato di vestire questi colori e di entrare a far parte di questa società con un progetto così ambizioso. Ringrazio la dirigenza e lo staff per la fiducia che hanno riposto in me. Non vedo l’ora di ripagarla in campo, dando il massimo e contribuendo ai successi della squadra“.